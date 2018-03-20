Suriyeli Mülteci, oyma sanatı ile tahtalara şekil veriyor

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( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA



- Ülkelerindeki iç savaştan sonra Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yerleşen Suriyeli mülteci Sait Huriye, Ceylanpınar'a taşıdığı atölyesinde oyma sanatı ile tahtalara şekil vererek, geçimini sağlıyor Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yapımına başlanan tahta oyma sanatı ile yaptığı ahşap ürünleri ilçe dışındaki illere gönderiliyor. Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle İdlib kentinden Kahramanmaraş iline yerleşen Said Huriye, Suriye’deki mesleğini olan tahta oyma sanatını bu ilde yapmaya başlamıştı. Ürünleri yoğun talep alan Said Huriye, bir süre sonra aile bireylerinin isteği üzerine Ceylanpınar’a gelerek, atölyesini de buraya taşıdı. Atölyede işlediği ürünleri il dışına pazarlamaya başlayan Sait Huriye, "Tahta oyma sanatını Suriye’nin İdlib şehrinde öğrendim. Yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldık. Öncelikle bu işi Kahramanmaraş’ta yapmaya başladım. Sebebine gelince tahta oyma sanatında kullanılan ceviz ağacının Maraş’ta bol olması tahta oyma sanatının bu ilde gelişmesine neden olmuştu. Aile bireylerinin tamamına yakınının Ceylanpınar ilçesinde olması nedeniyle atölyemi Ceylanpınar’a taşımak zorunda kaldım. Allah’a şükür işlerim çok iyi. İşlediğim ürünleri de diğer illere pazarlıyorum" diye konuştu.



