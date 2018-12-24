Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Suriyeli muhalifler Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor - BAB İzle

Suriyeli muhalifler Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor - BAB İzle

- ÖSO birliklerinin konvoy halinde ilerlemesi - Birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen ile röportajSuriyeli muhalifler Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor - ÖSO, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi ile cephe hatlarına askeri birlikler gönderdiAZEZ (AA) - Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi.YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye'nin Münbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.AA muhabirine açıklama yapan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, "Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı." dedi.
Münbiç’te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG/PKK'nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, "Örgüt üyelerini Münbiç’ten temizleyerek Münbiç’i özgürlüğüne kavuşturacağız.”

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Muhalifler Terör Örgütü Askeri Birlik 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı