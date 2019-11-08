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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turundan memnun - CENEVRE

Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turundan memnun - CENEVRE

- BM binasından görüntü - Toplantı öncesinden detaylar - Rejim heyetinin Eş Başkanı Ahmed Kuzbari'nin basın toplantısı - Suriye Anayasa Komitesi'nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra'nın basın toplantısı - Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı Başkanı Nasır el - Hariri: - "(Anayasa Komitesi) İlk tur bizim açımızdan makul geçti. Davranış ve protokol kuralları ile 45 kişilik yazım heyeti konusunda anlaşmaya vararak iyi bir başlangıç yaptık" - Suriye Anayasa Komitesi'nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra: - "Eş başkanlar olarak her ikimiz de olumlu davranarak sorumluluklarımızı yerine getirdik. Bu da turun olumlu sonuçlanmasına yol açtı" - Rejim heyetinin Eş Başkanı Ahmed Kuzbari: - "Milli bir istikrarı sağladığı sürece yeni bir anayasa yapmaya açık olduğumuzu söyledik. Buraya ciddi geldik. Siyasi bir heyet değiliz"CENEVRE (AA) - Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Başkanı Nasır el - Hariri, İsviçre'nin Cenevre 'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turunun kendileri açısından "makul" geçtiğini bildirdi.MYK Başkanı Hariri ve Suriye Anayasa Komitesi'nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde sona eren Suriye Anayasa Komitesi'nin 45 kişilik yazım kurulunun ilk tur toplantılarından basın toplantısı düzenledi.
Hariri, rejimin ısrarla Komite toplantılarının gündemine sokmaya çalıştığı "terörizm başlığının" Anayasa Komitesi toplantılarının dışında ele alınması gerektiğinin altını çizdi.25 Kasım'da gerçekleşecek ve bir hafta sürecek ikinci tur görüşmelerine muhalefet heyetinin hazır olduğunun altını çizen Hariri, "Heyetimizin bu ayın 25'ine hazır olduğunu ilan ediyoruz ve daha ciddi konuların müzakere edilmesi için hazırlıklarımızı yapacağız. İlk tur bizim açımızdan makul geçti. Davranış ve protokol kuralları ile 45 kişilik yazım heyeti konusunda anlaşmaya vararak iyi bir başlangıç yaptık." diye konuştu.
- "Sorumluluklarımızı yerine getirdik"Muhaliflerin Bahra ise Komite toplantılarına ilişkin, "Anayasa Komitesi toplantılarının açılış toplantıları ve müzakereleri kolay değildi ama toplantılar pozitifti." dedi.
30 Ekim'de 150 üyenin katılımıyla başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının açılışında Komitenin rejimi temsil eden Eş Başkanı Ahmed Kuzbari'nin el sıkışmadan kürsüden ayrılmasına dikkati çeken Bahra, "El sıkışması yoktu. Özel toplantılar veya kamuya açık toplantılar yoktu. Sadece buradaki (BM) odada toplantılar vardı. Eş başkanlar olarak her ikimiz de olumlu davranarak sorumluluklarımızı yerine getirdik. Bu da turun olumlu sonuçlanmasına yol açtı." diye konuştu.
- "Buraya ciddi geldik"Rejim heyetinin Eş Başkanı Ahmed Kuzbari de düzenlediği basın toplantısında, "Milli bir istikrarı sağladığı sürece yeni bir anayasa yapmaya açık olduğumuzu söyledik. Buraya ciddi geldik. Siyasi bir heyet değiliz." diye konuştu.
Kuzbari, Komite çalışmalarında ciddi bir ilerleme sağlanması için ortak bir zemine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Muhalefet ve rejim heyetinden önce basın toplantısı düzenleyen BM Suriye Özel Temsilcisi, Pedersen, Cenevre 'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını, görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini, 25 Kasım'da tarafların yeniden bir araya geleceğini bildirmişti.

Muhalifler Basın Toplantısı Müzakere İsviçre Muhalefet 

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