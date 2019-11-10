Suriyeli muhalifler Anayasa Komitesi ilk tur toplantılarına temkinli yaklaşıyor - CENEVRE İzle
- Nasır el - Hariri ile röportaj - Hadi el Bahra ile röportajCENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır el - Hariri, İsviçre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk tur sonuçlarının kendileri açısından "kabul edilebilir" olduğunu ancak çalışmalara devam edilmesi gerektiğini söyledi.
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