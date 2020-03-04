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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Suriyeli minikler ilk kez sinemayla tanıştı

Suriyeli minikler ilk kez sinemayla tanıştı

Okul bahçesinde çocuklar

Mülteci İlköğretim Okulu Çerikli Öğrenciler 

-Sınıfta minik öğrenciler
-Sinema seyreden minikler
-Pür dikkat kesilen çocuklar
-Türkiye'yi selamlayan çocuklar.

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'daki ilköğretim okuluna giden minik öğrenciler, ilk kez sinema heyecanı yaşadı. Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Suriye'nin Telabyad kentinde organize edilen sinevizyon gösterimi, minik mülteci öğrencileri heyecanlandırdı. Bir sınıf içerisine kurulan perdeye projeksiyon ile yansıtılan film, çocuklar tarafından büyük beğeniyle izlendi. Sinemayla ile ilk kez tanışan minik öğrenciler, etkinlik dolayısıyla yetkililere teşekkür etti. Türkiye tarafından Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının sağlandığı Telabayad'ta sosyal içerikli kültürel faaliyetlerin devam edeceği aktarıldı.
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