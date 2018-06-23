- Suriyeli Maya, Tedavisi İçin Türkiye Yolunda - Maya'nın Babası: 'Maya, Birçok Zorluklara Maruz Kaldı'

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( İDLİB ) - Suriyeli Maya, tedavisi için Türkiye yolunda- Maya'nın babası: "Maya, birçok zorluklara maruz kaldı" İDLİB



- Suriye'de savaşın gölgesinde yaşayan 8 yaşındaki doğuştan engelli Suriyeli Maya’nın çağrısı Türkiye’de karşılık buldu. Maya için Türkiye’de protez bacak çalışmalarına başlandı. Tek hayalinin yürümek olduğunu söyleyen Maya, hayallerinin gerçekleşmesi için yola çıktı. Maya’nın babası Ebu Hüseyin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib’in Kenitre kampında mülteci olduklarını, 4 kızı ve 2 oğluyla birlikte 8 kişilik bir aile olduğunu belirterek, Kızı Maya’nın durumundan dolayı hayatta çok zorluk çektiğini ifade etti.

Ebu Hüseyin, “Kızımın benim gibi sakat kalmasını istemediğimden dolayı ameliyat ettirdim ve dizinin alt kısımlarını aldırdım. Yürümesi ve kendine güvenmesi için kesilen bacakların yerine el yapımı protez yaptım. Maya, birçok zorluklara maruz kaldı özellikle yürümekte, yüksek yerlere çıkmakta, zira bizim bölgemiz dağlık bir bölge olduğu için çok sıkıntı çekiyor. Maya, ameliyat olduktan sonra bayağı zorlandı ama ben ona protez el yapımı bir madde taktım. Okuluna gidip gelebilmesi ve yürümesi için bu da problemi biraz olsun çözdü” ifadelerini kullandı. Doğuştan engelli 8 yaşındaki Suriyeli Maya, kendisi gibi engelli olan babasının plastik boru kullanarak yaptığı ayaklarla okula gitmeye çalışıyor. Maya’nın yürek burkan görüntüleri sosyal medyada yayılınca Türk doktorları ona protez yapmak için harekete geçti. Suriye rejim güçleri ve müttefiklerinin bombardımanından kaçan ve aslen Halep’li olan Maya’nın ailesi İdlib’deki Kenitra Kampı’nda yaşıyordu. Ailesi Maya’ya protez bacak yapacak kimse bulamayınca babası Hüseyin, Maya’ya kendi imkanları ile plastik borular kullanarak protez bacak yaptı. Maya’nın görüntülerinin sosyal medyada geniş yer bulmasıyla 2 gün sonra bir gönüllü ekip Maya’nın ailesini buldu. Türk doktorları Maya’yı Türkiye’ye getirmek için harekete geçti. Yardım severlerin desteği ile Maya bugün Türk Kızılayı’nın teşebbüsüyle protez bacak takılması için Türkiye’ye geliyor. Ayrıca Maya’nın kaldığı İdlib’teki Kenitra kampının tesisi ve bütün giderlerinin de Türk Kızılayı tarafından karşılandığı belirtildi.

