Suriyeli Mahmut protez gözüne kavuştu İzle

-Babası ile detay

-Oyuncuk getirmesi

-Oyuncukları ile oynaması

-Mahmut El Hüseyin’e ile röp.

-Babasını öpmesi

-Baba röp.

-Çocuk kardeşi ile oynarken detay



( HATAY - ÖZEL)- Rejim uçaklarından atılan bombaların evlerine düşmesi sonucu bir gözünü kaybeden Suriyeli Mahmut El Hüseyin, protez gözüne Türkiye’de kavuştu- Mahmut: "Bende büyüyünce göz doktoru olmak istiyorum"- Baba Muhammed El Hüseyin başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk Hükümetine, Türk doktorlarına ve Türk vatandaşlarına maddi ve manevi olarak yardımcı oldukları için teşekkür HATAY



- Suriye’de yaşanan iç savaşta rejim uçaklarından atılan bombaların evlerine düşmesi üzerine yaralanan ve bir gözünü kaybeden Suriyeli Mahmut El Hüseyin, protez gözüne Türkiye’de kavuştu. Suriye’nin Halep kentinde Esed güçlerine ait uçaklar tarafından atılan bombaların evlerinin üzerine düşmesi sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve bir gözünü kaybeden Mahmut El Hüseyin’e "protez göz" taktırabilmek amacıyla Baba Muhammed El Hüseyin oğlu ile birlikte çöp topluyordu. Sattıkları çöp atıklarıyla günde 30-40 lira kazanan Baba Muhammed El Hüseyin ve oğlunun yardımına Sağlık Bakanlığı ve Hatay Valiliği yetişti. Küçük çocuğun tedavisinde gerekli işlemler yapılırken gerçekleştirilen ameliyat sonrasında protez göze kavuştu. Protüs gözüne kavuşan Mahmut El Hüseyin çok mutlu olduğunu ve büyünce göz doktoru olmak istediğini belirterek, “Halep’te yaşıyorduk, bir gün evde oturuyorduk. Babam bize arkadaşlarımız ile oyun oynamamızı söyledi.



Daha sonra bomba yukarıdan bizim evimize düştü. Bomba atılması sonrasında abim öldü, annem ve babam yaralandı. Kardeşimde öldü, bende gözümü kaybettim, elimden yaralandım. Daha sonra ise durumum kötü olduğu için Türkiye’ye getirdiler. Burada tedavi ederek, protez göz taktılar. Ben de büyünce göz doktoru olmak istiyorum. Göz doktoru olarak özellikle çocukları tedavi etmek istiyorum” dedi.

Küçük çocuk kendisine ve ailesine yardım ettiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk doktorlarına teşekkür etti. Baba Muhammed El Hüseyin oğlunun göz ameliyatı dışında 8 ameliyat daha geçirdiğini belirterek “Biz Halep’te yaşıyorduk. Çocuklarda evin içerisinde oyun oynuyorlardı. Rejim güçlerine ait uçaklar tarafından bombardımana başladı.

O sırada uçaklardan atılan misket bombası evimizin üzerine düştü. Evde ben, eşim ve 3 çocuğum bulunuyordu. Bombardıman sonucu 11 yaşındaki oğlum Halit vefat etti. Mahmut, vücudunun çeşitli yerlerinden ve sağ gözünden yaralandı. Suriye’de ki hastanelerde bir müddet tedavi edildikten sonra Mahmut’un durumu ağır olduğu için Türkiye’ye getirildi.

Gözünün dışında, vücuduna isabet eden şarapnel parçaları dolayısı ile 8 ameliyat daha geçirdi. Sağ olsun Türkiye’nin bu konuda çok yardımları oldu” dedi.

Oğlunu tedavi ettirebilmek için çöplerden atık topladığını kaydeden baba Muhammed El Hüseyin “Bende belirli bir süre sonra maddi durumum olmadığı için sokaklardan, çöplerden, karton ve plastik gibi atıkları toplayarak protez göz taktırmak amacındaydık. Oğlum gözüne aynada baktıkça durumuna çok üzülüyorduk. Biz de onu böyle üzgün gördükçe daha kötü oluyorduk. Çünkü ameliyattan önce okula giderken, çocuklar korkuyorlardı, alay ediyorlardı. Parka, okula gidemiyordu. Sağ olsun Türk yetkililer durumumuzu görünce yardımcı oldular ve ameliyatı yaptırdılar” ifadelerine yer verdi. Baba Muhammed El Hüseyin başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk Hükümetine, Türk doktorlarına ve Türk vatandaşlarına maddi ve manevi olarak yardımcı oldukları için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. (GKH-

