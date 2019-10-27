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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Suriyeli Kürtlerden Barış Pınarı harekatına destek Haberi

Suriyeli Kürtlerden Barış Pınarı harekatına destek Haberi

SURİYELİ KÜRT MUHAMMED ÇAVAŞLA RÖPORTAJ

Amed Terör Örgütü 

-ARAP LOKNATACI HASAN İLE RÖPORTAJ

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı harekatı terör örğütü YPG/PKK’nın baskısı sonucu yerlerinden edilen ve bir daha evlerine dönemeyen Suriyeli Kürtler ve Araplara umut oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yapılan harekatı Suriyeli Kürtler de yakından izliyor. Terör örgütünün baskısı nedeniyle yurtlarından olan bölge halkı, harekat sonrası yerleşim yerlerine dönmek istiyor. YPG/PKK zulmünden kaçtılar 7 yıl önce Telebyad'tan kaçarak Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen Muhmmamed Çavşma, "Barış Pınarı Harekatı çok güzel bir operasyon, bizi vatanımızdan, evimizden, barkımızdan kovan YPG/PKK terör örgütünün kökünü kazıyıp evimize topraklarımıza döneceğimiz için mutluyuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir lider ve çok güzel bir insan" dedi.

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