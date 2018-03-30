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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Suriyeli kız otelin altıncı katından böyle atladı Haberi

Suriyeli kız otelin altıncı katından böyle atladı Haberi

Genç kızın atlaması

( ANKARA ) ANKARA

Genç Kız Hava Yastığı İntihar Girişimi Irak 


- Başkent'te bunalıma giren Suriyeli olduğu öğrenilen 19 yaşındaki bir genç kız bir otelin altıncı katından atlayarak hayatını son vermek istedi. Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçesi Ulucanlar caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen 19 yaşındaki Suriyeli bir genç kız altıncı katın balkonunda intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı ile önlem aldı. İkna edilmeye çalışılan genç kız bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen genç kız ambulansla Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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