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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suriyeli kanaat önderleri ve yazarlar iftarda buluştu - GAZİANTEP

Suriyeli kanaat önderleri ve yazarlar iftarda buluştu - GAZİANTEP

- Suriyeli kanaat önderleri ve yazarlar iftarda buluştu - İftara katılan Suriyeli kanaat önderleri ile yazarlar - Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı Başkanı Turgay Aldemir'in konuşmasıSuriyeli kanaat önderleri ve yazarlar iftarda buluştu - Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı Başkanı Turgay Aldemir: - "Kederlenmeyin yıkılan Halep'i, Şam'ı ve Bağdat'ı inşa eden insandı. Tekrar insanlığımızı koruyarak biz bu şehirleri eskisinden daha güzel yapacağız ve hep beraber kardeşçe var olacağız"GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı, Suriyeli kanaat önderleri ile yazarları iftarda bir araya getirdi.Vakıf binasının avlusunda düzenlenen program Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başladı.
Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı Turgay Aldemir, burada yaptığı konuşmada, farklı ırktaki ve inançtaki insanların bu coğrafyada yıllardır kardeşçe yaşadığını söyledi.

Suriye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için daha çok çaba verilmesi gerektiğini dile getiren Aldemir, şöyle konuştu:"Sizin acınız bizim acımız, sizin kederiniz, bizim kederimiz, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Sözlerimiz kulaklarımıza hitap eder ama gönlümüzdeki o kardeşilik ve muhabbetin aslında gönülden gönüle anlaştığımızı birbirimizi fark ettiğimizi birbirimizi sevdiğimizi canı gönülden biliyorum. Bilin ki biz, bu coğrafyanın halkları olarak sizleri seviyoruz ve sizlerin kardeşleriyiz. İnşallah hep beraber bu topraklarda yeniden barışın huzurun hayat bulması, çocuklarımızın ve bu topraklarda yaşayan tüm canlıların özgürce yaşayabileceği gelecek için şu sofranın etrafında bir araya geldiğimiz gibi daha çok çabalamamız gerekir." - "Hep beraber kardeşçe var olacağız"Savaşların olmadığı bir dünyada yaşayabilmeyi hayal ettiklerini belirten Aldemir, "Ama unutmayın ki bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Burada insanlığımız, burada Allah ile ilişkimiz sınanıyor, inşallah biz kazananlardan oluruz. Kederlenmeyin yıkılan Halep'i, Şam'ı ve Bağdat'ı inşa eden insandı. Tekrar insanlığımızı koruyarak biz bu şehirleri eskisinden daha güzel yapacağız ve hep beraber kardeşçe var olacağız." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Suriye İşrak Gazetesi tarafından hazırlanan dergi Aldemir'e hediye edildi.

Kanaat Önderleri Muhabbet Naat Allah Şili 

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