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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriyeli kadınlardan el işi sergisi ve kermes - HATAY

Suriyeli kadınlardan el işi sergisi ve kermes - HATAY

- Sergiden detay - Suriyeli kadınların çalışmalarından görüntüler - Ziyaretçilerden detay - Sahil Özgürlük Sandalı Derneği başkanı Numan Sabelleil ile röportaj - Basmit Amal Gönüllü Kadın Topluluğu temsilcisi Ezza Pedra ile röportaj - Kursiyerlerden Rahaf Nav ile röportajSuriyeli kadınlardan el işi sergisi ve kermes - Hatay 'da yaşayan Suriyeli kadınların katıldıkları kurslarda yaptıkları el işi ürünlerden oluşan sergi ve kermes açıldıHATAY (AA) - Hatay 'da, Suriyeli kadınların katıldıkları kurslarda yaptıkları el işi ürünlerden oluşan sergi ve kermes düzenlendi.
Sahil Özgürlük Sandalı Derneği ile Basmit Amal Gönüllü Kadın Topluluğu tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 100 Suriyeli kadının mozaik, dikiş nakış, hat sanatı ve resim kursunda yaptığı çalışmalar yer aldı.Dernek Başkanı Numan Sabelleil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli kadınlara yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Sergide kadınların el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Sabelleil, "Amacımız Antakya'daki Suriyeli kadınlara ulaşarak onlara destek olmak." dedi.
Topluluk temsilcisi Ezza Pedra da bu çalışmayla, eşlerini kaybetmiş 100 Suriyeli kadının hayata tutunmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.Kursiyerlerden Rahaf Nav ise Suriye'deki savaşta eşini kaybettiğini söyledi.

Daha sonra geldiği Hatay 'da 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiğini dile getiren Nav, sergiden elde edeceği gelirle evinin eksiklerini gidereceğini kaydetti.

Siyer Yaşam Mücadelesi El Emeği Göz Nuru Kermes Hat Sanatı 

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