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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Suriyeli kadınlar Esed rejiminin hapishane işkencelerini anlattı - CENEVRE

Suriyeli kadınlar Esed rejiminin hapishane işkencelerini anlattı - CENEVRE

- Majed Şarbajy, Akademisyen ve aktivist Rahaf Aldoughli ve Aktivist ve şair Amal Kassir'in açıklamalarıCENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Suriye hapishanelerinde 7 ay boyunca işkence gören Majed Şarbajy, "Hapishanede yaşadığımız işkence, baskı ve zorlukları hayal dahi edemezsiniz. Çıktıktan bir ay sonra dahi vücudum mosmordu." dedi.

Hapishane 

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