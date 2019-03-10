Suriyeli kadınlar Esed rejiminin hapishane işkencelerini anlattı - CENEVRE
- Majed Şarbajy, Akademisyen ve aktivist Rahaf Aldoughli ve Aktivist ve şair Amal Kassir'in açıklamalarıCENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Suriye hapishanelerinde 7 ay boyunca işkence gören Majed Şarbajy, "Hapishanede yaşadığımız işkence, baskı ve zorlukları hayal dahi edemezsiniz. Çıktıktan bir ay sonra dahi vücudum mosmordu." dedi.
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