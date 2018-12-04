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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Suriyeli kadınınTürkiye’ye gözü yaşlı vedası...Ay sonuna kadar 5 bine yakın Suriyelinin ülkelerine dönmesi bekleniyor İzle

Suriyeli kadınınTürkiye’ye gözü yaşlı vedası...Ay sonuna kadar 5 bine yakın Suriyelinin ülkelerine dönmesi bekleniyor İzle

Suriyelilerin belediye önünde toplanıp hazırlık yapmaları

Fabrika Turab Çatışma İdlib Şili 

-Suriyelilerin bindiği otobüslerden görüntüler
-Belediye başkanının açıklamaları
-Suriyeliler ile röportajlar
-Otobüslerin uğurlanması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ülkelerindeki iç karışıklıktan ve savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler suların durulmasının ardından evlerine geri dönmeye başladı.
Başarılı operasyonların yapıldığı İdlib’e de geri dönüşler yapılırken, bir kadının Türkiye’ye gözü yaşlı vedası ise duygusal anlar yaşattı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesiyle Türkiye’den ülkelerine dönen Suriyeli kafilelere bir yenisi daha eklendi. Esenyurt Belediyesi'nin gerçekleştirdiği organizasyonla, birlikte 237 kişilik yeni bir kafile daha ülkelerine dönmek için belediye önünden hareket etti. Türkiye’den ayrılmanın burukluğunu yaşayan bazı Suriyeliler ailelerine ve akrabalarına veda ederken duygu dolu anlar yaşandı. Bir kadının gözü yaşlı vedası ise görenleri duygulandırdı. Ülkelerine dönüş heyecanı gözlerinden okunan Suriyeli bir vatandaş, “Altı senedir Türkiye’deyim. Şimdi gidiyoruz. Burada hep fabrikalarda çalıştık. Allah’a şükür çok memnun kaldık. Şimdi Halep’e gidiyoruz, Çok teşekkür ederim’’ dedi.
Organizasyon hakkında açıklamalar yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Türkiye’nin gerekli misafirperverliğini yaptığını belirterek, “ ’Biz ev sahipliğimizi yaptık, misafirlerimiz oldular.İnsani anlamda bakıyoruz bu olaya. Çatışmasızlık ortamı oluştukça oralarda özgürleşmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki insanlarında ülkelerine gitme hızı artıyor. Ben her gönderdiğimizde söylüyorum. ilk gönderdiğimiz kafile zorla korkarak endişeyle gitmesine rağmen artık bir çok insanımız oradaki akrabalarından haber alıp, oranın daha özgür, daha yaşanılabilir olduğunu görünce kendiliğinden gidiyorlar. Bir artısı var bizim ordumuz tarafından özgürleştirilen, çatışmasızlık ortamı sağlanan bölgelerde tahribatta en az düzeyde dolayısıyla hemen evlerine girip oturabiliyorlar.Kızılay ve AFAD ekipleri ile bu koordinasyonu sürdürüyoruz. Kendi araçlarımızla gönderiyoruz” şeklinde konuştu.
‘’Beklentimiz 2019’da 25 bin Suriyeliyi daha evlerine göndermek’’ Bu gün yaklaşık 237 Suriyeli vatandaş memleketine dönüyor. Gittikleri yerlerde onları kendi evleri kendi vatanları bekliyor.bu anlamda da bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum. Savaşsız barış içinde bir ortam diliyorum. Biz her zaman buradayız onların kardeşiyiz. 4 bine yakın kafile gönderdik kendi gidenler haricinde. Ay sonuna kadar biz 5.000 Suriyeliyi evlerine yolcu etmiş olacağız. Ama 2019 yılı için beklentimiz yaklaşık olarak 20 bin ile 25 bin Suriyeliyi daha evlerine göndermek.’’ diye konuştu.

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