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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suriyeli kadının yürekleri burkan sevinci

Suriyeli kadının yürekleri burkan sevinci

Şanlıurfa Akçakale

İç Savaş Allah Çakal 

-Telabyad'a gitmek için hazırlık yapan Suriyeli aile
-Hazırlıklardan detaylar
-Kocası 3 yıl önce Suriyede hayatını kaybeden Mehe El Salih açıklaması
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) -- Suriyeli kadın 3 yıl sonra hem vatanına hem de kocasının mezarına kavuşacak- Terörün ayırdığı kocasına kavuşmanın sevincini yaşayan kadın kocasının mezarının nerede olduğunu bile bilmiyor- Hem vatanına hem de kocasının mezarına kavuşacak olan kadın, Tel Abyad'a dönebilmek için için gün sayıyor- Kocası Tel Abyad'da ölen 5 çocuk annesi vatanına dönmek için gün sayıyor ŞANLIURFA

- Suriye’de çıkan iç savaşın ardından 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan 5 çocuk annesi Suriyeli Mehe El Salih, 3 yıl önce Tel Abyad'da vefat eden kocasının mezarına ve ülkesine dönecek olmanın buruk sevincini yaşıyor.Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesine 5 yıl önce sığınan Suriyeli Salih ailesi, Tel Abyad’ın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından terörden temizlenmesiyle geri dönmek için gün saymaya başladı.
Ülkelerine dönecek olmanın sevincini yaşayan Suriyeliler, iç savaş ve terör örgütlerinin açtığı derin yaraların da hüznünü yaşıyor. Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesinde yaşayan Salih ailesinin sevinci de yürekleri burkuyor. 5 yıl önce Türkiye'ye sığının ve ülkesine dönmek için gün sayan Mehe El Salih, farklı duyguları bir arada yaşıyor. Kocası 3 yıl önce gittiği Tel Abyad'da ölen Mehe El Salih(, mezarını bilmediği kocasının ölüm acısını ise Tel Abyad'a birkaç kilometre uzaklıktaki Akçakale'de yaşadı.Mehe El Salih, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bundan 5 yıl önce Türkiye'ye sığındık, bize kucak açtılar ve hiçbir yardımı bizden esirgemediler. Şimdi de topraklarımızı Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu ile geri alıyorlar. Allah, Erdoğan'dan razı olsun. Biz de topraklarımızın geri alınmasıyla inşallah yakında vatanımıza döneriz. Kocam 3 yıl önce gittiği Tel Abyad'da öldü. Şimdi geri dönüş için hazırlık yapıyoruz. Erdoğan ve Türk halkının yaptıklarını asla unutamayız" ifadelerini kullandı.
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