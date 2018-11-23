Suriyeli işçileri taşıyan araç devrildi: 3 yaralı

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan arazi aracı kaza yaptı: 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesinin kırsal mahallelerinden olan Büyük Çaylı mahallesinde seyir halinde bulunan arazi aracı seyir halindeyken kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta bulunan Suriye uyruklu, İbrahim Derviş (23), Mahmut Derviş (21) ve Jagar Şefkat (34) isimli şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar kaza yerinden ambulanslarla alınarak Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

