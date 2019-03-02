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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriyeli iş insanının 1,5 milyon dolarının çalınması - GAZİANTEP

Suriyeli iş insanının 1,5 milyon dolarının çalınması - GAZİANTEP

- Gözaltına alınan zanlılardan detaylarSuriyeli iş insanının 1,5 milyon dolarının çalınması - Gaziantep 'te 3 yıl önce gerçekleşen gasp olayıyla bağlantılı oldukları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, 3 yıl önce Suriyeli iş insanının evine baskın düzenlenerek, 1,5 milyon dolarının gasbedilmesiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Kasım 2016'da, Suriyeli iş insanı H.J'nin Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi'ndeki evine gece vakti gelen polis kıyafetli şüpheliler tarafından kasadan 1,5 milyon doların çalınmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte bazı adreslere operasyon yaptı.Operasyonda, olaya karıştığı iddiasıyla E.İ, İ.İ, A.Ö, S.E.Ö, M.E.K. ve A.S. gözaltına alındı.Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. - OlayFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan komiser yardımcısı Ahmet K, polis memurları Yılmaz T. ve Cengiz B. ile Ahmet K. ve Ünal T, Suriyeli iş insanının damadı Basri G. ve ağabeyi Mustafa G, 9 Kasım 2016'da, terör örgütü DEAŞ operasyonu bahanesiyle Suriyeli iş insanı H.J'nin evine gece polis kıyafetleriyle baskın yapıp aile fertlerinin ellerini kelepçeleyerek, kasadaki 1,5 milyon doları gasbetmişti.Komiser yardımcısı Ahmet K, polis memurları Yılmaz T. ve Cengiz B. ile Ahmet K. ve Ünal T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer zanlılar Mustafa G. ve Basri G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hastane Adli Kontrol Akalan Terör Örgütü Irak 

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