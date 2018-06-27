Suriyeli ihtiyaç sahiplerine balık yardımı - HATAY İzle
- Hayad Derneği önünde dağıtılan balıkların detay görüntüleri - Hayad Dernek başkanı Rahmi Vardı'nın açıklaması - Bilgisayara kayıt yaptırarak yardım alan Suriyelilerin detay görüntüleriSuriyeli ihtiyaç sahiplerine balık yardımı - HAYAD tarafından ihtiyaç sahibi 6 bin 500 aileye 20 bin balık dağıtımı yapıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesi ile Doğu Guta’dan kaçarak Suriye'nin Afrin kırsalında kurulan çadır kente sığınan ihtiyaç sahibi Suriyelilere 20 bin balık dağıtıldı. Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından hazırlanan balık paketleri, derneğin gönüllülerince ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.Dernek başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek çalışmaları kapsamında her yıl 20 bin alabalık dağıtımı yaptıklarını söyledi.
Bu yıl da balıkların ilçedeki ve Suriye’de çadır kampta kalan Doğu Gutalı ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Vardı, "Bugün Kırıkhan’da dağıtımları tamamladıktan sonra Suriye'nin Cinderes bölgesinde bulunan Derbab ve Muhammediye kampındaki Doğu Gutalılara HAYAD kart aracılığıyla balık yardımlarımızı ulaştırdık. Daha önceden dağıttığımız kartı gösteren her ihtiyaç sahibine alabalık veriyoruz. İlçedeki Suriyeli 5 bin aileye, çadırdaki bin 500 kardeşimize bu yardımları dağıtıyoruz." dedi. Vardı, ramazan boyunca da günde 6 bin 500 kişilik iftar hazırladıklarını hatırlatarak yardımların sürdüğünü sözlerine ekledi.