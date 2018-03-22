Suriyeli heykeltıraş barış mesajını 117 tonluk kayaya işledi - DERA
: - 117 tonluk kayadan görüntüler - Heykeltıraş ustası İbrahim Ebu Zeyd'in 117 tonluk kayanın üzerine kazıdığı tarihi yerler ve eserler - Dera ilinde yaşayan heykeltıraş ustası İbrahim Ebu Zeyd ile röportaj - Dera ilindeki heykeltıraş ustası Ebu Zeyd, iç savaşa rağmen çok sayıda tarihi yeri ve eseri 117 tonluk kayanın yüzeyine kazıyarak güzel ve farklı bir sanat eseri ortaya çıkardı - Ebu Zeyd: - "Dünya üzerinde yaşamış onlarca uygarlığı kaya üzerine kazıdım. İlk olarak Kabe - i Şerif ile başladım" - "Rejimin zulmü üzerine bölgeden göç etmek ve çalışmamı yarıda bırakmak zorunda kaldım" - "Rejimin bombardımanlarından sıçrayan şarapnel parçaları kayaya isabet etti. Zarar gören kısımları düzeltmeye çalıştım. Her şeye rağmen hayat devam ediyor"DERA/ANKARA(AA) - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO - Suriye'nin güneyinde, muhaliflerin kontrolündeki bölgede bulunan Dera ilinde yaşayan heykeltıraş ustası İbrahim Ebu Zeyd, Beşşar Esed rejiminin harabeye çevirdiği sivil yerleşimler arasında dev bir kayaya tarihi eserleri kazıyarak barış ve sevgi mesajı verdi.Ülkede yaşanan iç savaşa ve rejimin saldırılarına rağmen mesleğini sürdüren Ebu Zeyd, çalışmalarını AA muhabirine anlattı. Eski medeniyetlere ait çok sayıda tarihi yer ve eseri 117 tonluk büyük bir kayanın dış yüzeyine kazıyarak resmeden Ebu Zeyd, 11 yıldır devam eden bu çalışmasını henüz tamamlayamadığını söyledi.
Eserine "Dünyaya Sevgi ve Barış" adını vererek ülkesinin yaşadığı iç savaşın yarattığı olumsuz koşullara da meydan okuyan heykel ustası Ebu Zeyd, özel olarak evinin yanına getirttiği kaya üzerine ilk olarak Kabe'nin maketini işlediğini belirtti. Siyah kaya üzerinde Kenanlılar, Babilliler, eski Mısırlılar, İran, Çin ve Yemen'e ait eserler kazıyan Ebu Zeyd, bir an önce kayanın boşta kalan yerlerini de doldurmak istediğini ifade etti. Kayayı ustalığıyla sanat eserine çeviren Ebu Zeyd, "Heykeltıraşlığa çok küçük yaşlarda başladım. Dera lıyım ve 4 yaşımdan bu yana bu işle uğraşıyorum. İlkokuldayken özel taşları kazırdım. Daha sonra kendimi geliştirdim." dedi. Eserini "dünyanın en büyük tarih kitabı" diye nitelendiren Suriyeli heykeltıraş, "Dünya üzerinde yaşamış onlarca uygarlığı kaya üzerine kazıdım. İlk olarak Kabe - i Şerif ile başladım, daha sonra Kenanlılar, Fenikeliler ve Babilliler'e ait tarihi kalıntıları çalıştım. Kaya üzerine işlediğim her eser 3 - 4 aylık bir çalışma süresi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.Kaya üzerine işleyeceği esere başlamadan önce kapsamlı bir araştırma yaptığını belirten Ebu Zeyd, eserleri arasında Yemen'in Sebe medeniyetinin yanı sıra Mısır’daki Firavunlar döneminden kalma tarihi yerler ve Çin Seddi gibi önemli tarihi mekanların da yer aldığını anlattı. - Rejimin saldırılarında zarar gördüEbu Zeyd, 11 yıldır büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmasına 2011 yılında çıkan iç savaş nedeniyle bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığına dikkati çekerek, "Rejimin zulmü üzerine bölgeden göç etmek ve çalışmamı yarıda bırakmak zorunda kaldım." dedi. Rejimin saldırılarında evini kaybeden Ebu Zeyd, "Evsiz kaldım. Hatta bu kaya bile saldırılardan zarar gördü. Rejimin bombardımanlarından sıçrayan şarapnel parçaları kayaya isabet etti. Zarar gören kısımları düzeltmeye çalıştım. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Kaya üzerindeki çalışmalarımı kaldığı yerden devam ettiriyorum." şeklinde konuştu. Kaya üzerinde boş kalan yerleri Yunan ve Roma medeniyetlerine ait eserlerle doldurmayı planladığını dile getiren Ebu Zeyd, eserinin bu haliyle bile insanların büyük ilgisini çektiğini vurguladı.