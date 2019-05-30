Suriyeli gençten insanlık dersi...Market girişinde bulduğu 17 bin 500 TL'yi sahibine teslim etti İzle

-Kadının markete girişi

-Gençlerin parayla markete gelmeleri

-Paranın teslimi market çalışanı röp.

-Suriyeli genç kısa detay ve röp.

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-Gökçe Dayıoğlu’ndan fırından detay

-Çöreklerin dizimi

-Röportaj



( KAHRAMANMARAŞ -TEKRAR) - Market girişinde düşürdüğü parayı 15 yaşındaki Suriyeli genç bularak sahibine teslim etti - Suriyelilere karşı ön yargılı olduğundan dolayı utandığını söyleyen Dayıoğlu, "Ön yargılarımızdan ve kendimden utandım açıkçası" dedi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta Suriyeli genç, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti. Suriye uyruklu bir genç, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi Gökçe Dayıoğlu'na teslim etti. Suriyelilere karşı ön yargılı olduğundan dolayı utandığını söyleyen Dayıoğlu, "Ön yargılarımızdan ve kendimden utandım açıkçası" dedi.

Olay, Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki bir markette yaşandı. Fırın işletmecisi Gökçe Dayıoğlu, hazırladığı çörekleri bırakmak için bir markete girerken çantasında bulunan 17 bin 500 lira parayı düşürdü. Çörekleri bıraktıktan sonra çocuğunun okul taksitini düşürdüğünü anlayan kadın uzun süre parasını aradı. Kadının ardından markete giren Suriyeli Bilal Alisa (15), yerdeki parayı aldı. Markete giren Suriyeli Alisa, bir deste para bulduğunu ve paranın sahibinin kendisine ulaşabilmesi için telefon numarasını market çalışanlarına bıraktı. Olayın ardından Gökçe Dayıoğlu marketi arayarak parasını düşürdüğünü söyledi.



Market çalışanları da kadına parasının Suriyeli genç tarafından bulunduğunu ve gelip teslim almaları gerektiğini belirtti.

O anlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının parasını düşürdükten sonra markete girdiği ve daha sonra ayrıldığı tekrar geldiği görülüyor. Parayı bulan Suriyeli genç ve arkadaşının ise markete gelerek parayı sahibine teslim ettiği görülüyor. Market çalışanlarından Hüseyin Suna yaşanan olayı şöyle anlattı. Suna, “Ben kasada oturuyordum ve içeri bir Suriyeli girdi. Dışarda para bulduğunu ve sahibine teslim edeceğini söyledi.



Telefon numarasını bıraktı ve sahibi gelince bizi arasın dedi.

Sahibi de buraya geldi ve Suriyeli genci arayarak kadın parasını aldı. Toplam para 17 bin 500 liraydı ve marketin girişine düşürmüş” diye konuştu.

Parayı sahibine teyit ettikten sonra verdiğini söyleyen Bilal Alisa, “Ben marketin girişine para buldum ve sordum sahibini sordum. Daha sonra ben eve gittim. Telefonum çaldı ve sahibi geldi ve sordum paran ellilik mi yüzlük mü diye sordum. O da teyit ettikten sonra parayı sahibine teslim ettim. Allah razı olsun paranın sahibinden o da sevindi tabi” diye konuştu.

Parasına kavuşunca gözyaşlarına boğuldu Gökçe Dayıoğlu, “Ben bir markete gitmiştim Boğaziçi Mahallesi tarafında, orada kızımın okul taksitleri olan parayı düşürmüşüm. Hiç fark etmedim. Sonra saat 3 gibi falan fark ettim. Arabama ve çantama baktım ve görmeyince çok kötü oldum. Yani her yeri aradım bulamadım. Sonra gittiğim marketi aradım ve onlarda bana, ‘buraya bir Suriyeli geldi para bulduklarını söylüyorlar ama meblağını söylemiyorlar’ dedi bana. O para bana göre yüksek olmayabilir ama bence o para çok yüksek bir paraydı. Tekrar markete gittim ve Suriyeliler oradaydı bana, ‘ağlamayın’ falan dediler. Zaten paranın sahibini bulamasalardı polise gideceklermiş” dedi.

“Kendi ön yargılarımızdan dolayı utandım” Suriyelilere karşı ön yargılı olduğundan dolayı utandığını söyleyen Dayıoğlu, “Ön yargılarımızdan ve kendimden utandım açıkçası. Onlar benim ağlamamı gördüler, ‘helal para sizin’ dedi.

Her Suriyeli kötü değil. Her Alevi, her Kürt, her Yahudi kötü değildir. Yani bu ön yargımızı kırmak zorundayız. Ve ben çok utandım Suriyelilerin hepsine kötü baktığımız için. Hani isterim herkes vatanına dönsün ve herkes vatanında yaşamak ister” diye konuştu.



