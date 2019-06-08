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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriyeli gençler boğulma tehlikesi geçirdi... Vatandaşlar gençleri böyle kurtardı

Suriyeli gençler boğulma tehlikesi geçirdi... Vatandaşlar gençleri böyle kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren gençler.

Boğulma Tehlikesi Kalaba Alabalık Sahil Güvenlik 

-Kurtarılmaları
-Toplanan kalabalık.
-Detaylar.

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Gemlik ilçesinde serinlemek için denize giren 3 Suriyeli genç boğulma tehlikesi geçirdi. Kumsaz’da denize giren 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi. Suriye uyruklu gençler sahil güvenlik ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Gençlerden birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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