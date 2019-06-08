Suriyeli gençler boğulma tehlikesi geçirdi... Vatandaşlar gençleri böyle kurtardı

-Kurtarılmaları

-Toplanan kalabalık.

-Detaylar.



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın Gemlik ilçesinde serinlemek için denize giren 3 Suriyeli genç boğulma tehlikesi geçirdi. Kumsaz’da denize giren 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi. Suriye uyruklu gençler sahil güvenlik ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Gençlerden birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

