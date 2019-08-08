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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeli gencin hareketi takdir topladı

Suriyeli gencin hareketi takdir topladı

Detaylar

Polis Cüzdan Polis Ekipleri Bulduk 

-Suriyeli İle cuzdan sahibinin tokalaşması
-Kısa röp
-Detay

( BURSA )- Yolda bulduğu para dolu cüzdanı önce polise sonra sahibe teslim etti BURSA

- Bursa’da Suriyeli bir genç, yolda yürürken bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti. Cüzdanın sahibine ulaşan ekipler, sahibine ulaşarak cüzdanı teslim ederken, Suriyeli gencin hareketi çevredeki vatandaşların takdirini kazandı. Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammet Musa, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde yürürken kaldırım üzerinde cüzdan buldu. Cüzdanı bulduktan sonra hemen polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, cüzdanı Suriyeli gençten alarak sahibine ulaştı. Cüzdanının bulunduğu haberini alan Fatih Yılmaz karakola giderek cüzdanı teslim aldı. İçerisinde yüklü miktarda para olduğunu, Suriyeli gencin bu hareketine teşekkür eden Yılmaz, "Para bana ait değildi, iş yerinin parasıydı. Ben böyle duyarlılık gösterdiği için Suriyeli kardeşimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Cüzdanı bulduktan sonra hemen polise teslim eden Suriyeli Muhammet Musa, yolda yürürken cüzdanı bulduğunu içindekilere dokunmadan polisleri arayarak teslim ettiğini sahibinin bulunmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Suriyeli Muhammet Musa'nın bu hareketi çevredekiler tarafından takdir edildi.
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