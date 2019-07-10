Suriyeli engelli gencin akülü sandalye heyecanı İzle

-Akülü sandalye getirilmesinden görüntü

-Hamidonun sandalyeye oturtulmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da yaşayan bedensel engelli 23 yaşındaki Suriyeli gence, yardımseverler tarafından akülü sandalye hediye edildi. Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle ihtiyaç sahiplerine yardım eden Çocuklar Üşümesin Platformu, bu sefer Hamido ismiyle bilinen Suriyeli engelli gence yardım etti. Yaklaşık olarak iki hafta boyunca platform üyeleri tarafından izlenen Hamido’ya akülü tekerlekli sandalye sürprizi yapıldı. Akülü sandalye sürprizini gören Hamido’nun mutluluğu gözlerine yansıdı. (RK-YRT-

