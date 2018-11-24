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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Suriyeli çocukların Taksim’deki para oyunu karakolda bitti İzle

Suriyeli çocukların Taksim’deki para oyunu karakolda bitti İzle

Suriyeli Çocuklardan görüntü

Polis Aracı Polis Akalan Zabıta Kağıt Para 

-Kardeşinin aldığı parayı ablasına getirmesi
-Ablasının katladığı parayı çizmesine koyması
-Para ile oynarlarken görüntü
-Sivil zabıta tarafından yakalanmaları
-Polis aracına bindirilmeleri
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim Metrosu'nun girişinde dilenerek elde ettiği parayla oyun oynayan Suriyeli çocukların sonu karakolda bitti. Taksim Meydanında gün boyu dilenerek elde ettikleri parayla kendi aralarında oyun oynayan Suriyeli 3 çocuğun sonu karakolda bitti. Taksim Meydanı Metro çıkışında 2 Suriyeli çocuk kazandıkları bozuk paralarla kendi aralarında kumar oyunu oynamaya başladı.
Bozuk paraları yere dizerek oynadıkları esnada kardeşi dilenerek kazandığı kağıt paraları oyun oynayan ablasına verdi. Ablası aldığı kağıt parayı katlayarak çizmesinin içerisinde koyduktan sonra oyun oynamaya devam etti. Bir süre daha oyuna devam eden ablanın parası bitince oturduğu yerden kalkarak yeniden dilenmeye başladı.
Kardeşiyle birlikte İstiklal Caddesi girişinde Sivil Zabıta ekipleri tarafından yakalanan çocuklar daha sonra polis aracına konularak Taksim Polis Merkezine götürüldü.
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