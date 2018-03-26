-Genel ve detaylar

-Anneni çöpten atık malzeme toplaması

-Çocukların bebek ile oynamaları



( KİLİS ) - Suriyeli çocukların çöpten çıkan "oyuncak bebek" sevinci KİLİS



- Kilis’te, annelerinin çöpte bulduğu oyuncak bebekle oynayan çocukların sevinci kameralara yansıdı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi yakınlarında ismi öğrenilemeyen Suriyeli bir anne çöp konteynerinden, kağıt, plastik gibi atık malzemeler topladığı sırada oyuncak bebek bularak, 2 çocuğuna verdi. Kaldırım üzerinde oturarak bebekleriyle oynayan çocuklar kimseye aldırış etmeden dakikalarca bebekleriyle eğlenceli vakit geçirdiler. Çocuklar oyuncak bebek ile bir süre oynandıktan sonra anneleri ile bölgeden uzaklaştı. (MAD-SD-

