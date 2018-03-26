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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Suriyeli çocukların çöpten çıkan 'oyuncak bebek' sevinci

Suriyeli çocukların çöpten çıkan 'oyuncak bebek' sevinci

Çocukların oyuncak bebek ile oynamaları

Bebek Kamera Çöp Konteyneri Oyuncak Bebek 

-Genel ve detaylar
-Anneni çöpten atık malzeme toplaması
-Çocukların bebek ile oynamaları

( KİLİS ) - Suriyeli çocukların çöpten çıkan "oyuncak bebek" sevinci KİLİS

- Kilis’te, annelerinin çöpte bulduğu oyuncak bebekle oynayan çocukların sevinci kameralara yansıdı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi yakınlarında ismi öğrenilemeyen Suriyeli bir anne çöp konteynerinden, kağıt, plastik gibi atık malzemeler topladığı sırada oyuncak bebek bularak, 2 çocuğuna verdi. Kaldırım üzerinde oturarak bebekleriyle oynayan çocuklar kimseye aldırış etmeden dakikalarca bebekleriyle eğlenceli vakit geçirdiler. Çocuklar oyuncak bebek ile bir süre oynandıktan sonra anneleri ile bölgeden uzaklaştı. (MAD-SD-
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