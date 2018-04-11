Suriyeli çocuklardan dünyaya mesaj İzle

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( HATAY ) HATAY



- İHH İnsani Yardım Vakfı’nın desteğiyle İdlib'de eğitime devam eden Suriyeli çocuklar, dünya devletlerinin ülkelerindeki mevcut duruma karşı tutumlarını hazırladıkları tiyatro gösterisi ile anlattı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Suriye’de yaşayan çocukların savaşsız bir dünyanın ne demek olduğunu bilmediklerini söyledi.



Tosun, İdlib’de düzenledikleri etkinlikte Suriyeli öğrencilerin hazırladıkları tiyatro gösterisini izledikten sonra onların ruh hallerini daha iyi anladıklarını belirterek, "Suriye savaşı 8'inci yılına girdi. Bu coğrafyanın çocukları savaşın olmadığı bir dünyayı bilmiyorlar. Onların dünyasında sürekli bombalar ve ölüm var. Her şeye rağmen ülkelerinin geleceğini inşa edebilecek bireylerin yetişmesi için eğitim alanında Suriyeli çocukları destekliyoruz. Bugün ise düzenlediğimiz etkinlikte kendileri bir tiyatro gösterisi hazırlamışlar. Bu tiyatro gösterisinde dünya devletlerinin kendi ülkelerindeki savaş ortamına karşı tutumlarını sahneye yansıttılar. Bu tiyatro gösterisini izledikten sonra onların ruh hallerinin ne kadar kötü bir durumda olduğunu bir kez daha anladık" dedi.



