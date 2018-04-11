Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suriyeli çocuklardan dünyaya mesaj İzle

Suriyeli çocuklardan dünyaya mesaj İzle

Tiyatro gösterisi detaylar

İdlib Öğrenciler 

-Skeçten görüntü
-Şiir okunması
-Katılanlar
-Ödül verilmesi

( HATAY ) HATAY

- İHH İnsani Yardım Vakfı’nın desteğiyle İdlib'de eğitime devam eden Suriyeli çocuklar, dünya devletlerinin ülkelerindeki mevcut duruma karşı tutumlarını hazırladıkları tiyatro gösterisi ile anlattı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Suriye’de yaşayan çocukların savaşsız bir dünyanın ne demek olduğunu bilmediklerini söyledi.

Tosun, İdlib’de düzenledikleri etkinlikte Suriyeli öğrencilerin hazırladıkları tiyatro gösterisini izledikten sonra onların ruh hallerini daha iyi anladıklarını belirterek, "Suriye savaşı 8'inci yılına girdi. Bu coğrafyanın çocukları savaşın olmadığı bir dünyayı bilmiyorlar. Onların dünyasında sürekli bombalar ve ölüm var. Her şeye rağmen ülkelerinin geleceğini inşa edebilecek bireylerin yetişmesi için eğitim alanında Suriyeli çocukları destekliyoruz. Bugün ise düzenlediğimiz etkinlikte kendileri bir tiyatro gösterisi hazırlamışlar. Bu tiyatro gösterisinde dünya devletlerinin kendi ülkelerindeki savaş ortamına karşı tutumlarını sahneye yansıttılar. Bu tiyatro gösterisini izledikten sonra onların ruh hallerinin ne kadar kötü bir durumda olduğunu bir kez daha anladık" dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı