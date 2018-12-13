Suriyeli çocuklar ülkelerine duyduğu özlemi resimlerle anlattı

-Zübeyde'nin babası Hamut El Matar'ın konuşması

-Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Faruk Süzgün'ün konuşması

-kızların resimleri kucağında taşıması

-resmin duvarda bulunması

-zil çalınması

-öğrencilerin sınıflara gelişi

-tabela ve genel detay



( SİİRT -ÖZEL) SİİRT



- Siirt 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezinde kurslara katılan Suriyeli öğrenciler, ülkelerine duyduğu özlemi resimlerle anlattı. Öğrencilerin resimleri büyük beğeni topladı. Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Zübeyde ve Ayşe Salem adlı 4. sınıf öğrencilerinin, Siirt’te eğitim gördükleri 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezinde, ülkelerine karşı duydukları özlemi yansıttıkları resimler büyük beğeni topladı. Geçici Eğitim Merkezi Müdürü Hamut El Matar'ın kızı Zübeyde El Matar tarafından çizilen resimde, Türkiye ve Suriye bayraklarının yansıdığı tokalaşan iki el ve hemen üzerinde uçan barış güvercini yer alıyor. Türkiye'nin Suriye halkına kucak açarak iki kardeş ülke olduklarını anımsatan Zübeyde El Matar, ülkesini ve oradaki akrabaların çok özlediğini söyledi.



Zübeyde ile Ayşe'nin çizdikleri resimler birinci ve ikincilik dereceleri aldı. Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, Zübeyde ve Ayşe'nin diğer Suriyeli ve Afganlı öğrenciler gibi burada Türkçe ve Arapça derslerini gördüğü, resim dersinde bu iki öğrencinin çizdiği resimlerin herkesi duygulandırdığını aktardı. Resimlerin okulun baş köşesine asıldığını aktaran Süzgün, "Zübeyde ve Ayşe kızlarımızın ülkelerine ve ülkelerindeki akrabalarına karşı duydukları özlemi resimlere yansıtmış. Bilhassa Türkiye'nin ve Türk halkının kendilerine karşı ne kadar yardımsever olduğunu anlatmışlar ki resimlerde hem Türk bayrağı ile Suriye bayraklarını iç içte görebiliyoruz. Bu kızlarımız gibi diğer Suriyeli ve Afganlı öğrencilerin beğenilen resimleri salona ve sınıflara asıldı. Bu kızlarımızı kutluyorum" dedi.



