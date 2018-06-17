Suriyeli çocuklar su birikintisinde yüzdü Haberi



- Suriyeli çocuklar, Zeytinburnu'nda şiddetli yağmur nedeniyle oluşan su birikintilerinde yüzerek eğlendi. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bir çok bölgede su birikintileri oluştu. Bazı yollarda araçlar suda mahsur kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Zeytinburnu'nda ise Suriyeli çocuklar şiddetli yağışın ardından oluşan su birikintilerinde yüzerek eğlendi. Islanmaya aldırış etmeden giysileriyle kendilerini su birikintilerinin içine bırakan çocuklar bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu.

