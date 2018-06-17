Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriyeli çocuklar su birikintisinde yüzdü

Suriyeli çocuklar su birikintisinde yüzdü

su birikintisinde yüzen çocuklar

( İSTANBUL )- Suriyeli çocuklar, yağmur sularında yüzerek eğlendi İSTANBUL

Mahsur Kaldı Akalan Şiddetli Yağış Irak 


- Suriyeli çocuklar, Zeytinburnu'nda şiddetli yağmur nedeniyle oluşan su birikintilerinde yüzerek eğlendi. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bir çok bölgede su birikintileri oluştu. Bazı yollarda araçlar suda mahsur kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Zeytinburnu'nda ise Suriyeli çocuklar şiddetli yağışın ardından oluşan su birikintilerinde yüzerek eğlendi. Islanmaya aldırış etmeden giysileriyle kendilerini su birikintilerinin içine bırakan çocuklar bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı