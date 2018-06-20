Suriyeli çocuklar, atlarla doyasıya eğlendi Haberi

-Kaymakam Ali Murat Kayhan röportajı

-Aylin Sevim ile röportaj

-Sığınmacı çocukların dans alanından genel görüntüler



( ADANA -HD)- Türkiye Jokey Kulübü, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde Adana’da gerçekleştirdiği Pony Club aktivitesi ile Pony atlarını Sarıçam Mülteci Kampındaki çocuklarla buluşturdu ADANA



- Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde Adana’da gerçekleştirdiği Pony Club aktivitesi ile Pony atlarını Sarıçam Mülteci Kampındaki çocuklarla buluşturdu. Çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla 2014 yılında başlattığı ve yaklaşık 45 bini aşkın çocuğun atlarla buluşmasını sağladığı “Pony Club Şehrinize Geliyor” sosyal sorumluluk projesini bu kez, Adana’da mülteci çocuklar için düzenledi.

Adana’da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında mülteci çocuklar, atların sahip oldukları psikolojik terapi ile yaşamış oldukları zorlukları bir süreliğine unutarak atlarla keyifli vakit geçirdiler. Etkinlikle ilgili olarak konuşan, TJK Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Aylin Sevim, “Dünya genelinde 65 milyonun üzerinde çeşitli sebeplerle ülkesini terk etmek zorunda kalan mülteci bulunuyor. Ülke olarak milyonlarca mülteciye kapılarımızı açmış bir ülkeyiz. Biz de Türkiye Jokey Kulübü olarak bu anlamlı günde, pony atlarımızı buraya getirerek çocuklarla atların bir arada olmasını, birlikte keyifli vakit geçirmesini istedik” dedi.

Atların terapi edici özelliğinin de bulunduğunu ifade eden Sevim, “Burada mülteci çocukların bir nebze de olsa yaşadıkları sıkıntıları atlarla atmaları, eğlenceli vakit geçirmeleri ve 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nü onlarla birlikte kutlamak amacıyla Adana’da bulunuyoruz” diye konuştu.

Etkinlik ile ilgili konuşan Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan ise, “Burada bulunan insanlar mülteci değil, sığınmacıdır. Yaklaşık olarak 10 bin civarı sığınmacı çocuk barınıyor burada. Bu tür etkinlikler buradaki çocukları çok sevindiriyor. Bu şekilde ülkelerindeki sorunlar nedeniyle ayrılıp, buralara gelip sığınmış çocukların sevindirilmesi ayrı bir güzellik” ifadelerini kullandı. Adana’dan 10 Temmuz’da yola çıkacak olan Pony Club tırının 30 ili ziyaret etmesi planlanıyor.

