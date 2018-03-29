Suriyeli çocuğun yüzü protez kolla güldü - HATAY İzle

- Hatice El Ahmet'in babasıyla protez merkezine gelmesi - Küçük kıza protez kolun takılması - Hatice El Ahmet'in konuşması Suriyeli çocuğun yüzü protez kolla güldü - Doğuştan dirsekten itibaren sağ kolu olmayan Suriyeli 9 yaşındaki Hatice el Ahmet, sığındığı Türkiye'de sosyal medyadan ulaştığı Ortez - Protez Merkezi sayesinde protez kola kavuştu. - Hatice el Ahmet: - "9 yaşıma kadar elim yoktu ve çok zorluk çektim. Türkiye'de yeniden doğdum"HATAY (AA) - CEM GENCO - Doğuştan sağ kolu olmayan Suriyeli 9 yaşındaki Hatice el Ahmet, sığındığı Türkiye'de sosyal medyadan ulaştığı Ortez - Protez Merkezi sayesinde protez kola kavuştu.Cerablus ilçesinden 3 yıl önce Türkiye'ye sığınan 5 kişilik Suriyeli Ahmet ailesi, Mersin'de hayatlarını sürdürmeye başladı. Ailenin doğuştan dirsekten itibaren sağ kolu olmayan 9 yaşındaki kızı Hatice, bir yandan Bahçelievler İlkokulunda yarım kalan eğitimine devam ederken bir yandan da koluna protez takılması için araştırma yaptı.Küçük Hatice, bir süre önce hayali olan protez kol için sosyal medya hesabından Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi (ECHO) ile Relief International iş birliğiyle Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde açılan Ortez - Protez Merkezi'ne ulaştı.Bunun üzerine Reyhanlı'ya çağrılan Hatice el Ahmet'e hareket kaslarıyla çalışan son teknoloji protez kol takıldı. Rahatlıkla hareket edebilen, el sıkışan ve yazı yazabilen Hatice'nin mutluluğu gözlerine yansıdı. - "Savaş benim orada protez kola kavuşmamı da engelledi"Hatice El Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protez koluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Doğuştan sağ kolu olmadığını anlatan Ahmet, "Suriye'deki savaş benim orada protez kola kavuşmamı da engelledi. Herhangi bir tedavi imkanımız da olmadı. Çok şükür sesime kulak vererek bana destek oldular." dedi. Mersin'de 3. sınıfa gittiğini belirten Ahmet, şöyle devam etti:"Arkadaşlarım arasında zaman zaman zorlanıyordum. Oyun oynamak istememe rağmen kolum olmadığı için çekinip yerimde kalıyordum. İnternet yardımıyla protez yapımının nerede olduğunu araştırdım ve Reyhanlı'da ücretsiz yapıldığını öğrendim, o gün çok sevinmiştim. İlk başlarda oldukça heyecanlanmıştım. Doğduğumdan bu yana kolum olmadığı için nasıl bir şey olacağını tam kestiremedim. 3 ay boyunca fizik tedavim yapıldı. Protez koluma kavuştum. Tarifi imkansız duygular içindeyim. El sıkabiliyor ve yazı yazabiliyorum. Çok mutluyum. Benim yüzümü güldüren ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. 9 yaşıma kadar elim yoktu ve çok zorluklar çektim, Türkiye'de yeniden doğdum." - "Kızım için çok mutluyum"Baba Muhammed el Ahmet de Hatice'nin yüzünün artık güleceğini vurguladı.İç savaş yüzünden Türkiye'ye geldiklerini ifade eden baba Ahmet, "Burada kendimize yeni bir hayat kurduk. Günü birlik işlerde çalışarak ailemin geçimini kazanıyorum. Hatice'nin sağ kolu doğuştan olmadı. Allah'tan gelen bir durum. O her zaman protez bir ele kavuşmak istediğini söylerdi ancak benim durumum olamadığı için bunu gerçekleştirmedim." diye konuştu. Baba Ahmet, kızının artık kendi başına işlerini yapabilecek olmasından dolayı da sevinçli olduğunu kaydetti.