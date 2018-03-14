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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suriyeli çocuğun ölüm anı kameralara yansıdı

Suriyeli çocuğun ölüm anı kameralara yansıdı

Suriyeli S.H.'nin aracın altında kalma anı

( MUŞ )- Muş’ta aracın altında kalan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti MUŞ

Ticari Taksi Cenaze Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet 


- Muş'ta bisikletiyle seyir halindeki ticari taksinin altında kalan 11 yaşındaki Suriyeli çocuk, hayatını kaybetti. Suriyeli S.H.'nin aracın altında kaldığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bisikletiyle yolda ilerleyen Suriyeli S.H., Seyir halindeki ticari taksinin altında kaldı. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan S.H., olay yerine çağrılan ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı kameralara yansırken, Suriyeli S.H.'nin cenazesinin memleketine gönderileceği öğrenildi.
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