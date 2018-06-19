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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Suriyeli cinayet zanlısı sınırı geçmek isterken yakalandı

Suriyeli cinayet zanlısı sınırı geçmek isterken yakalandı

17 Haziran Pazar günü geçilen haberin arşiv görüntüleri

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

Hastane Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 


- Gaziantep'in Şahin bey ilçesinde Türk ve Suriyelilerin karıştığı kavgada tüfekle ateş ederek bir kişiyi öldürdüğü iddiası ile aranan Suriyeli şahıs, sınırı geçmek isterken yakalandı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesinde 16 Haziran Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Türk ve Suriyelilerin karıştığı kavgada tüfekle açılan ateş sonucu Mustafa O' öldürülmüş, oğlu Cengiz O ise yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından teslim ol çağrısına uymayan Suriye şahıslardan H.H, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken M.H. ise kaçmayı başarmıştı. Olayın faili olarak aranan Suriyeli M.H, sınırı geçmek isterken Kilis Şimşik Piyade Hudut Karakolu Sorumluluk Bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı. M.H'nin adli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan olayda yaralanan Cengiz O'nun ise hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.
(SD-
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