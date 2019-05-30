Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeli Bilal, bulduğu 17 bin 500 lirayı teslim etti

Suriyeli Bilal, bulduğu 17 bin 500 lirayı teslim etti

Güvenlik kamerası

Asad Market Kamera Irak 

-Kadının markete girişi
-Gençlerin parayla markete gelmeleri
-Paranın teslimi market çalışanı röp
-Suriyeli genç kısa detay ve röp

( KAHRAMANMARAŞ )- Market girişinde düşürdüğü parayı 15 yaşındaki Suriyeli genç bularak sahibine teslim etti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta Suriyeli genç, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti. Olay, Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki bir markette yaşandı. Fırın işletmecisi Gökçe Dayıoğlu, hazırladığı çörekleri bırakmak için bir markete girerken çantasında bulunan 17 bin 500 lira parayı düşürdü. Çörekleri bıraktıktan sonra çocuğunun okul taksitini düşürdüğünü anlayan kadın uzun süre parasını aradı. Kadının ardından markete giren Suriyeli Bilal Alisa (15), yerdeki parayı aldı. Markete giren Suriyeli Alisa, bir deste para bulduğunu ve paranın sahibinin kendisine ulaşabilmesi için telefon numarasını market çalışanlarına bıraktı. Olayın ardından Gökçe Dayıoğlu marketi arayarak parasını düşürdüğünü söyledi.

Market çalışanları da kadına parasının Suriyeli genç tarafından bulunduğunu ve gelip teslim almaları gerektiğini belirtti.
O anlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının parasını düşürdükten sonra markete girdiği ve daha sonra ayrıldığı tekrar geldiği görülüyor. Parayı bulan Suriyeli genç ve arkadaşının ise markete gelerek parayı sahibine teslim ettiği görülüyor. Market çalışanlarından Hüseyin Suna yaşanan olayı şöyle anlattı. Suna, “Ben kasada oturuyordum ve içeri bir Suriyeli girdi. Dışarda para bulduğunu ve sahibine teslim edeceğini söyledi.

Telefon numarasını bıraktı ve sahibi gelince bizi arasın dedi.
Sahibi de buraya geldi ve Suriyeli genci arayarak kadın parasını aldı. Toplam para 17 bin 500 liraydı ve marketin girişine düşürmüş” diye konuştu.
Parayı sahibine teyit ettikten sonra verdiğini söyleyen Bilal Alisa, “Ben marketin girişine para buldum ve sordum sahibini sordum. Daha sonra ben eve gittim. Telefonum çaldı ve sahibi geldi ve sordum paran ellilik mi yüzlük mü diye sordum. O da teyit ettikten sonra parayı sahibine teslim ettim. Allah razı olsun paranın sahibinden o da sevindi tabi” diye konuştu.
(HLL-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı