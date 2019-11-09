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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti - AFYONKARAHİSAR

Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti - AFYONKARAHİSAR

- Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti - Cüzdanın teslim edilme anı - Cüzdan ve paralardan görüntüSuriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim ettiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Bolvadin ilçesinde Suriye uyruklu Ali el - Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el - Muhammed, yolda bulduğu içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, polise teslim etti.İmaret Mahallesi'nde akşam saatlerinde, yaya olarak evine giden inşaat işçisi Suriye uyruklu Ali el - Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el - Muhammed, kaldırımda cüzdan buldu.Baba ve oğul, içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüp teslim etti.Polis, içindeki kimlikten yola çıkarak cüzdanın sahibi olan mahallenin muhtarı Hakan Aktepe'ye ulaştı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağırdı.Emniyete gelip, cüzdanı teslim alan muhtar Aktepe, Suriyeli baba ve oğul El - Muhammed'e sarıldı.Muhtar Aktepe'nin bir miktar para teklifini Suriyeli baba ve oğlu geri çevirdi. Muhtar, zorla Abdülrezzak'a 50 lira harçlık verdi.Kendisinin de yardım faaliyetleri çerçevesinde iki defa Suriye'ye gittiğini belirten muhtar Aktepe, "Çok sağolun cüzdanımı getirmişsiniz. Allah razı olsun. Ben de çok mutlu oldum. Helal süt emmiş insanlarmış. Suriyeli olunca da daha çok duygulandım." dedi.

Polis Karahisar Cüzdan Bulduk 

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