Suriyeli aşiretler YPG/PKK'ya karşı tek çatı altında birleşti - AZEZ
: - Azez 'deki kongreye katılanlar ve konuşmacılar - Meclisin başkanlığına seçilen Şeyh Rami Doş ile röportaj - SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa ile röportaj - Acel aşireti lideri ve ev sahibi Ebu Ali Sicco ile röportajSuriyeli aşiretler ve kabileler, Azez 'de bir araya gelerek tek çatı altında birleşme kararı aldı ve terör örgütü YPG/PKK'ya karşı birlik mesajları verdi.Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez , tarihi bir kongreye ev sahipliği yaptı.Suriye’nin Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani aşiretlerinden temsilciler, Türkiye'nin desteğiyle “Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi” çatısı altında ilk kongresini düzenleyerek başkanlarını seçti.Kongreye, Suriyeli 150 aşiretten 400 kişilik genel kurucu heyetin de yer aldığı yaklaşık bin kişi katıldı. Söz alan katılımcılar, birlik ve beraberlik, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ortak mücadele, Suriye'nin geleceği ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapacağı operasyona destek mesajları verdi.Meclisin başkanlığına seçilen Şeyh Rami Doş, AA muhabirine açıklamada, "Aşiret meclisi olarak Suriye'yi doğru yola ulaştırmak için çaba göstereceğiz. Biz Türkiye'yle tek bir vücuttuk. Tarihi yeniden yaşatacağız. Tek bir vücut olacağız." dedi. Kongreye katılan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) başkanı Abdurrahman Mustafa da önemli bir organizasyona şahitlik ettiklerini vurgulayarak, Beşşar Esed rejiminin tüm insanlara verdiği zararlardan Suriyeli aşiretlerin de etkilendiğini dile getirdi.Acel aşireti lideri ve ev sahibi Ebu Ali Sicco, tek çatı altında Suriye'nin aşiret ve kabilelerini temsil edeceklerini belirtti.