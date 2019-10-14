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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı'na destek

Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı'na destek

Görüntü: açıklamalar, detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Aşiret Basın Açıklaması Terör Örgütü Çakal 


- Türkiye Suriye sınırında buluşan Suriyeli aşiret liderleri, Barış Pınarı Hareketi'ne destek verdi. Şanlıurfa ve Gaziantep'ten Akçakale ilçesine gelen Suriyeli aşiret liderleri, sınırın sıfır noktasında basın açıklaması yaptı. Teröre tepki gösteren Suriyeliler, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Aşiret liderleri yapılan operasyon nedeniyle Türk askerine, Türk devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
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