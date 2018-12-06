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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeli arkadaşlar, 'Kardeşimizsiniz' denilerek gasp edildi

Suriyeli arkadaşlar, 'Kardeşimizsiniz' denilerek gasp edildi

Gaspa uğrayan çocuklardan detay ve röportaj

İlk Müdahale Bıçaklı Saldırı Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Genel detaylar

( GAZİANTEP ) - Suriyeli arkadaşlar, "Kardeşimizsiniz" denilerek gasp edildi- Gaziantep'te 3 Suriyeli arkadaş, "Siz bizim kardeşimizsiniz" diyen 4 kişilik çete tarafından bıçakla yaralanarak, gasp edildi GAZİANTEP

- Gaziantep’te "siz bizim kardeşimizsiniz" diyerek 3 Suriyeliyi bıçakla yaralayarak gasp eden 4 kişilik çete, polis operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Oğuzlar mahallesinde meydana gelen olayda iş çıkışı evlerine dönen Muhammed Hammadi, Mahmut Hammadi, Ahmet El Abdulkadir, yanlarına yaklaşan ve "Siz bizim kardeşimizsiniz" diyen ve tanımadıkları 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Gasp edilen arkadaşlardan Muhammed Hammadi'nin 5 TL'si, amcasının oğlu Mahmut Hammadi'nin ise montu, tanımadıkları şahıslar tarafından zorla alındı. Suriyeli Muhammed Hammadi, olay günü şahısların önce kendilerinden sigara ardından ise acil bir arama için cep telefonu istediğini anlatarak, "Biz 3 kişi eve gidiyorduk. Selam verdiler, nereli olduğumuzu sordular. Suriyeli olduğumuzu söyleyince, 'siz bizim kardeşimizsiniz' dediler. Sigara istediler, sigara kullanmadığımızı söyleyince telefon istediler. Kontörümüz olmadığını söyledik. Sonra adres sordular. Biz oradan ayrılacaktık, 'nereye gidiyorsunuz' dediler. biz kaçmaya çalışırken, birisi amcamın oğlunun montunu aldı. Birisi beni arkadan tuttu. Küfür etmeye başladılar. Bıçakla yüzüme, bacaklarıma ve ellerime vurdu. Gelenleri görünce cüzdanımı alıp kaçtılar. Cüzdanımda 5 TL param vardı. 5 bıçak darbesi aldım" diye konuştu.
Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gençler, polise şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerine gelen ekipler, aynı gün kimlikleri belirlenemeyen 4 kişinin Esentepe Mahallesi'nde de gasp ve yaralama olayına karıştıklarını belirledi. Ekipler yaptıkları incelemede şahısların kimliklerini ve adreslerini belirleyerek, operasyon düzenledi.
İsmi açıklanmayan 4 kişi, gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye götürülen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi (AKG-SD-
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