Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu

Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu

Olay yerinden görüntü

Polis Uttu Polis Ekipleri 

-itfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yanan evden görüntü
-Görgü tanıklarının açıklaması
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay 12.30 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Çamlıca Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın giriş katında Suriyeli Bessem Hac ve ailesinin kaldığı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oturma odasında başlayan yangının kısa sürede büyümesi sonrasında binada yaşayanlar dışarı çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü. Evde maddi hasara neden olan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı