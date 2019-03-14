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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeli ailenin çadırda yaşam mücadelesi - ŞANLIURFA

Suriyeli ailenin çadırda yaşam mücadelesi - ŞANLIURFA

- Savaş mağduru Suriyeli Hassun ailesinin çadırda yaşamı - Suriyeli Hassun ailesinin çocukları - Çadırın içinden detaySuriyeli ailenin çadırda yaşam mücadelesiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da çadırda yaşayan ve etkili olan yağmur nedeniyle zor durumda kalan Suriyeli aile, hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.Suriye'nin Rakka kentinden göç etmek zorunda bırakılan savaş mağduru Suriyeli Hassun ailesi, merkez Eyyübiye ilçesindeki Yenice Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda yaşamlarını sürdürüyor.Gelini ve torunlarıyla boş bir arazideki çadırda yaşam mücadelesi veren Suriyeli Fatma Hassun, imkanlarının olmamasından dolayı çadırda yaşamak zorunda olduklarını söyledi.

Gelininin hasta olduğunu, oğlundan da bir süredir haber alamadıklarını ifade eden Hassun, "Küçük bir çadırda gelinim ve torunlarımla soğuk havada yaşıyoruz. Hayırsever insanların getirdiği yardımlarla geçinmeye çalışıyoruz ama yetmiyor. Yetkililerden ve hayırsever insanlardan destek bekliyoruz." diye konuştu.

Yaşam Mücadelesi Irak 

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