Suriyeli ailenin acı bekleyişi sürüyor

-ÇOCUĞUN ABİLERİNDEN DETAY

-ABİ İBRAHİM EŞŞAMMAR VE TERCÜMAN

-ARŞİV GÖRÜNTÜ

-ARAMA ÇALIŞMALARINDAN DETAY



( MANİSA )- Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde sulama kanalında kaybolan 12 yaşındaki Abdul Kadir Eşşammar’ın 4 abisinin çaresiz bekleyişi devam ediyor MANİSA



- Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bağlı Develi Mahallesinde serinlemek için girdiği sulama kanalından çıkamayan Suriye uyruklu Eşşammar ailesinin 6 çocuğundan biri olan Abdul Kadir Eşşammar (12) için dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Minik çocuğun 4 abisinin ise çaresiz bekleyişi sürüyor. Sulama kanalında kaybolan Suriyeli çocuğun anne ve babasının Ramazan Bayramı nedeniyle 1 çocuğuyla birlikte Suriye’ye gittiği ve Abdul Kadir Eşşammar ile birlikte 5 çocuğunu da Develi’de bıraktıkları öğrenildi. Abdul Kadir Eşşammar’ın ağabeyleri ise kardeşlerinin bulunmasını çaresizlikle bekliyor. Abdul Kadir'in abisi İbrahim Eşşammar dün öğle vakti saat 15.00 sıralarında çalıştıkları tarladan geldikten sonra yemek yiyerek uyuduklarını ve kalktıklarında kardeşlerinin yanlarında olmadığını anlattı. 3-4 saat boyunca her yerde kardeşlerini aradıklarını anlatan İbrahim Eşşammar kendileri uyurken kardeşlerinin sulama kanalına giderek yüzen çocukları izlediğini öğrendiklerini söyledi.



İbrahim Eşşammar öğrendikleri bilgi üzerine kanal kenarına gittiklerini ve kardeşine ait kıyafetleri kanal kenarında bulduktan sonra durumu jandarmaya bildirdiklerini söyledi.



Abi İbrahim Eşşammar dünden beri kendileriyle birlikte hiç uyumadan arama kurtarma çalışmalarına katılan jandarma, AFAD ve İzmir Emniyet Müdürlüğü dalgıçlarına teşekkür etti.

