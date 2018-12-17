Suriyeli ailelerin kapılarını çalıp Türk hukukunu anlattılar İzle

-kapıların çalınması

-Suriyeli vatandaşlara broşür dağıtılması

-Suriyeli vatandaşlara Türk hukukunun anlatılması

-genel ve detay görüntüler



( BURSA ) -- Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak başlattı, polis gece gündüz devam etti BURSA



- Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplumsal barışı sağlamak amacıyla Suriyeli vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ekipler, Suriyeli vatandaşlara Türk Ceza Kanunları ile Türk örf ve adetlerinin Arapça yazıldığı broşürlerden dağıttı.

Uygulama Suriyeliler kadar Türk vatandaşları da memnun etti. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla Türkiye'de ilk defa Bursa'da başlatılan proje kapsamında emniyet mensupları Suriyeli vatandaşların entegrasyonunu ve toplumsal barışı sağlamak amacıyla Suriyelileri evlerinde ziyaret etti. Son zamanlarda Suriyeli vatandaşlarla yaşanan sıkıntıların ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ziyaretlerinde Arapça hazırlanan broşürleri Suriyeli ailelere verdi. Broşürlerde Türk Ceza Kanunu ve Türk örf adetlerinde nelerin uygun görülüp görülmeyeceğini belirtilirken, İl Emniyet Müdür yardımcıları bunları kısaca Suriyeli vatandaşlara anlattı. Türkiye'nin bir demokratik hukuk devleti olduğunu belirten İl Emniyet Müdür yardımcıları; kanunların nasıl işlediğini belirterek, bu kanunlara bağlı kalınmasının toplumsal barışa yardımcı olacağını ifade etti.

Son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı korktuklarını kaydeden Suriyeli vatandaşlar bu kanunlara daha dikkat edeceklerinin sözünü verdi. Yapılan bu uygulamadan Suriyeli vatandaşlar kadar Türk vatandaşlar da memnun oldu. (DE-İHS

