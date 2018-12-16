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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriyeli Abraz aşiretinden sınır ötesi operasyona destek Haberi

Suriyeli Abraz aşiretinden sınır ötesi operasyona destek Haberi

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Aşiret Cezaevleri Sınır Ötesi Sınır Ötesi Operasyon 

-Gurup adına konuşma yapılması

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da yaşayan Suriye’nin Abraz aşireti üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik askeri harekata yönelik açıklamalarını desteklediklerini açıkladılar. Malatya'da Beydağı Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli vatandaşlar, Suriye’de Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekata destek açıklaması yaptılar. Suriye'deki Abraz aşireti adına bir açıklama yapan Muhammed Ahmet El Mişel, Türkiye'ye kendilerine sahip çıktıkları için teşekkür ederek “Türk Milletine, Hükümetine ve Cumhurbaşkanına, Suriyelilere vermiş oldukları destekleri ve yardımları için teşekkür ediyorum. Türk milleti biz çok yardım etti. Evlerini açtılar, tüm kapıları bize açtılar. Hiçbir ülke Türkiye’nin yardım ettiği gibi yardım etmedi. Sınırı açmak için, hastaları almak için bize her türlü imkanı sundular. Suriye halkı bu yardımlarını asla unutmayacak” dedi.
Türkiye halkına minnettar olduklarını dile getiren Mişel, “Türkiye’nin Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yapacağı olası harekatı destekliyoruz. Biz işgal altındaki Halep ve çevresinin de kurtarılmasını ve Suriye'de cezaevlerindeki yakınlarımızın da kurtarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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