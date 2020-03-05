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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Suriye'ye ZPT sevkiyatı sürüyor

Suriye'ye ZPT sevkiyatı sürüyor

sevkiyattan görüntüler

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

Gesi Askeri Personel 


- Suriye'nin İdlip bölgesinde yürütülen Bahar Kalkanı harekatı kapsamında sınıra sevkiyatlar sürüyor. Van istikametinden gelen zırhlı askeri personel taşıyıcı araçları, geniş güvenlik tedbirleri arasından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden Hatay istikametine seyir etti. Konvoy halinde seyir eden araçların Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına katılmak üzere İdlip bölgesinde konuşlandırılacağı tahmin ediliyor.
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