Suriye'ye ZPT sevkiyatı sürüyor

- Suriye'nin İdlip bölgesinde yürütülen Bahar Kalkanı harekatı kapsamında sınıra sevkiyatlar sürüyor. Van istikametinden gelen zırhlı askeri personel taşıyıcı araçları, geniş güvenlik tedbirleri arasından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden Hatay istikametine seyir etti. Konvoy halinde seyir eden araçların Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına katılmak üzere İdlip bölgesinde konuşlandırılacağı tahmin ediliyor.
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