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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye’ye sevkıyat hızlandı Video

Suriye’ye sevkıyat hızlandı Video

Otobüslerin geçişi

Komando Bild Uzman Çavuş 

-Askeri sevkiyatlardan görüntüler
-Genel ve detaylar
-Askeri konvoydan görüntüler
-Genel ve detaylar
-Otobüslerin geçişi
-Genel ve detaylar
-Askeri araçların geçişi
-Askeri konvoydan görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kilis üzerinden Suriye’ye komando, tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı. Hatay’dan yola çıkan tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı rütbeli personel ile yapılıyor. Bu sevkiyat kapsamında, subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan komando birliklerinin Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’ye geçtiği de bildirildi.

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