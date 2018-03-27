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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Suriye'ye insani yardım - ÇORUM

Suriye'ye insani yardım - ÇORUM

- Akşemseddin Camisi önünden görüntüler - Yardım tırından detay - İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Zeki Kanbur'un konuşması - Türk Kızılayı Çorum Şubesi Başkanı Sedat Canbolat'ın konuşması - Yardım tırının uğurlanması Çorum 'da Suriye'ye insani yardım - Kentteki sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından Suriye'ye gıda ve giyim malzemeleri bulunan 2 tır yardım gönderildiÇORUM (AA) - Çorum 'daki sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından, Suriye'ye gıda ve giyim malzemelerinden oluşan 2 tır insani yardım gönderildi.Kentte 60'a yakın sivil toplum örgütünün bir araya gelmesiyle oluşturulan İnsani Değerler Platformu ile Türk Kızılayı Çorum Şubesi tarafından temin edilen 20 ton soğanın, Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerine gönderilmesi amacıyla Akşemseddin Camisi önünde tören düzenlendi.
Platform Sözcüsü Zeki Kanbur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum 'da geçen yıl Suriye'ye 49 tır insani yardım malzemesi gönderdiklerine dikkati çekerek, mağdur ve mazlumların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu yılın ikinci yardımını göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kanbur, "Önümüzdeki günlerde de bin adet battaniye göndereceğiz. Çalışmasını tamamladık. Kızılay ile koordineli şekilde çalışıyoruz. İhtiyaç neredeyse yardımlar oraya iletiliyor." dedi.
Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanı Sedat Canbolat da 20 ton soğanın Ömerbey ve Köprüalan köylerindeki iki hayırsever tarafından bağışlandığını belirterek, "Kısa bir süre sonra da bir tır dolusu patates göndereceğiz. Bu malzemeler Kızılayın bölgede dağıttığı tüm sıcak yemeklerde olacak. Orada sorun devam ettiği sürece bizim yardımlarımız da devam edecek." diye konuştu.
Konuşmaların ardından soğan yüklü tır, dualarla Suriye'ye uğurlandı. - Çorum İHH'dan mağdurlara yardım Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından vatandaşların desteğiyle temin edilen un, kuru gıda ve ayakkabıdan oluşan bir tır yardım malzemesi de dualarla Suriye'ye gönderildi.Dernek Başkanı Selim Özkabakçı, dernek merkezi önündeki uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Suriye'de mazlum ve mağdur aileler için başlattıkları kampanyanın devam ettiğini, toplanan bir tır dolusu yardımın bölgeye gönderileceğini söyledi.

Suriye'deki iç savaşın yaklaşık 7 yıldır sürdüğüne dikkati çeken Özkabakçı, "Suriye iç savaşında mazlum ve mağdur ailelerin yanında olan Çorum halkı, yaklaşık bir ay önce başlattığımız kampanyamıza yoğun destek gösterdi. Gerek kuru gıda, gerekse un, kışlık kıyafet, ayakkabı desteğinde bulundular. Sivil toplum kuruluşları destek verdi. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Edilen duanın ardından yardım tırı, Suriye'ye uğurlandı.

Yardım Malzemesi Mağdur Aile Sivil Toplum İnsani Yardım Hayırseverler 

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