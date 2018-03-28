Suriye'ye dönüşler sürüyor - KİLİS

- Terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşler sürüyor - Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosu - İşlemlerini yaptıran Suriyeliler - Suriyeli Sultan Muhammed Cesim, konuşması - Kerem el - Müftü, konuşması - Öncüpınar Konaklama Tesisleri tabelasıSuriye'ye dönüşler sürüyor - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bir grup Suriyeli, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüş yaptıKİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri PKK/KCK/PYD - YPG ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.Suriye uyruklu Sultan Muhammed Cesim, AA muhabirine, terör örgütlerinin saldırısı sonucu 3 yıl önce terk ettiği ülkesine dönebilmenin heyecanını yaşadığını söyledi.
Türkiye'de çok güzel günler geçirdiğini ancak ülkesini ve akrabalarını özlediğini anlatan Cesim, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sonrası köylerinin terörden temizlendiğini bu nedenle dönüş yapmaya karar verdiğini ifade etti. Kerem el - Müftü de Suriye'de yaşanan savaşın şiddetinin artmasıyla Türkiye'ye sığındığını belirterek, düzenlenen harekatlar sonucu hayatın normale dönmeye başladığını, bu nedenle ülkesine dönmek istediğini dile getirdi.Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana program kapsamında, yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı.