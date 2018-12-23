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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye’ye askeri sevkıyat akşam saatlerinde hızlandı

Suriye’ye askeri sevkıyat akşam saatlerinde hızlandı

Boş tırların geçişi

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Bild Askeri Araç 

-Genel ve detaylar
-Sevıyattan görüntüler
-Genel ve detaylar
-Kepçenin gidişi
-Askeri araçları
-Mühimmat araçlarının geçişi

( KİLİS ) KİLİS

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından akşam saatlerinde askeri sevkiyat hızlandı. Hatay istikametinden gelen mühimmat yüklü askeri araçlar, iş makineleri ile zırhlı araçlar Kilis’e geldi. Buradan Elbeyli ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye’ye hareket etti. Akşamüzeri de 50’den fazla boş tır ve mühimmat aracı Hatay tarafına hareket ederek, tank, fırtına obüs, askeri araçlar ile mühimmat almaya gitti. Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.

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