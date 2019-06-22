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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye’ye askeri araç ve komando takviyesi

Suriye’ye askeri araç ve komando takviyesi

Zpt araçların çevre yolundan geçişi

Cephane Bordo Bereli Komando Askeri Araç Cephanelik 

-Askeri tırların geçişi

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’dan Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi yapıldı. Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yapacağı operasyon için Türkiye’nin değişik birliklerinden 100 yakın gelen bordo bereli komandolar Kırıkhan ilçesine akşam saatlerinde girdiler. Kırıkhan çevre yolundan 100'e yakın askeriye ait ZPT araçları polis eskort eşliğinden ilçeden ayrıldı. Öte yandan, Kırıkhan mimar Sinan mahallesinde bulunan cephanelik çok sayıda askeri tırların giriş yaptığı gözlendi.
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