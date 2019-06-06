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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriye'ye asker takviyesi devam ediyor

Suriye'ye asker takviyesi devam ediyor

Zırhlı araçların geçmesi

Zırhlı Araç 

-Araçlardan detay görüntüler

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır kapısından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere ülkenin çeşitli birliklerinden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Hatay'ın Kırıkhan İlçesi üzerinden, Kumlu İlçesine geçiş yaptı. Askeri konvoy Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan birliklere takviye olarak gitti.
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