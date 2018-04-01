Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye'ye 10 tır insani yardım malzemesi gönderildi - NİĞDE

Suriye'ye 10 tır insani yardım malzemesi gönderildi - NİĞDE

Tırlardan detaylar - İHH Dernek Başkan Yardımcısı Şaban Koç'un konuşması - Dua edilmesi - Tırların uğurlanması - Tırların yola çıkışı Niğde 'den Suriye'ye 10 tır insani yardım malzemesi gönderildiNİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince toplanan patates ve insani yardım malzemesi yüklü 10 tır Suriye'ye gönderildi.İHH İnsani Yardım Derneği Niğde şubesi tarafından toplanan 7 tır patates ve Niğde Belediyesince temin edilen giyecek, battaniye, ayakkabı, çorap gibi malzemelerden oluşan 3 tır Suriye'ye yola çıktı.Dernek Başkan Yardımcısı Şaban Koç, Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, 7 tır patates ile Niğde Belediyesinin katkılarıyla toplanan 3 tırlık yardım malzemesini Suriye'ye ulaştırmaya niyet ettiklerini söyledi.

Yardımlarından dolayı Niğde lilere teşekkür eden Koç, "İnşallah bundan sonra zulmün durması için dua ediyoruz ama zulüm duruncaya kadar mazlum coğrafyaya da yardımları Niğde halkının desteği ile ulaştırmayı bir borç biliyoruz." dedi.
Yapılan duanın ardından 10 tır yola çıktı.Uğurlama törenine Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ile vatandaşlar katıldı.

Mazlum Yardım Malzemesi Allah İnsani Yardım 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı