Suriye'ye 10 tır insani yardım malzemesi gönderildi - NİĞDE
Tırlardan detaylar - İHH Dernek Başkan Yardımcısı Şaban Koç'un konuşması - Dua edilmesi - Tırların uğurlanması - Tırların yola çıkışı Niğde 'den Suriye'ye 10 tır insani yardım malzemesi gönderildiNİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince toplanan patates ve insani yardım malzemesi yüklü 10 tır Suriye'ye gönderildi.İHH İnsani Yardım Derneği Niğde şubesi tarafından toplanan 7 tır patates ve Niğde Belediyesince temin edilen giyecek, battaniye, ayakkabı, çorap gibi malzemelerden oluşan 3 tır Suriye'ye yola çıktı.Dernek Başkan Yardımcısı Şaban Koç, Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, 7 tır patates ile Niğde Belediyesinin katkılarıyla toplanan 3 tırlık yardım malzemesini Suriye'ye ulaştırmaya niyet ettiklerini söyledi.
Yardımlarından dolayı Niğde lilere teşekkür eden Koç, "İnşallah bundan sonra zulmün durması için dua ediyoruz ama zulüm duruncaya kadar mazlum coğrafyaya da yardımları Niğde halkının desteği ile ulaştırmayı bir borç biliyoruz." dedi. Yapılan duanın ardından 10 tır yola çıktı.Uğurlama törenine Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ile vatandaşlar katıldı.